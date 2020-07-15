Хинкель: Бакаев после продолжения сезона был не так хорош, но сейчас он набрал форму

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» поделился мнением о полузащитнике команды Зелимхане Бакаеве. Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 3:0, Бакаев вышел в стартовом составе.
«Бакаев после продолжения сезона действительно был не так хорош. Возможно, дело в том, что из-за коронавируса ему какое-то время приходилось тренироваться отдельно в Тарасовке. Весной же он провёл отличный отрезок. Но сейчас, считаю, он набрал хорошую форму и отлично себя проявляет», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
После 29 матчей «Спартак» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Ахмат» (31) занимает 13-е место. Москвичи прервали безвыигрышную серию, которая составляла пять матчей.
- 15 июля 2020
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