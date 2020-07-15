Хинкель: «Спартак» может насладиться сегодняшним днём, но уже завтра готовимся к «Зениту»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «Спартака».
«Очень счастлив, что после двух поражений мы выиграли. Мы контролировали игру все 90 минут. Забили гол в первом тайме. Его отменили. Не смотрел повтор, так что ничего не могу сказать. Во втором тайме мы забили гол, который засчитали. Хотел бы отметить ещё и Жиго, который сделал второй гол, протащил мяч, сделал пас на Александра Соболева. Ребята могут насладиться сегодняшним днем, но уже завтра мы будем готовиться к «Зениту».
Мы держали в уме матч с «Зенитом» в Кубке. Он очень важен для нас. Был разработан план. И ряд замен были сделаны с учётом матча с «Зенитом». Некоторым игрокам мы решили дать паузу», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 15 июля 2020
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