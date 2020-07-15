«Арсенал» — «Ливерпуль»: составы на матч 36-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ливерпуля» на матч 36-го тура АПЛ.

«Арсенал»: Мартинес, Холдинг, Давид Луис, Соареш, Торрейра, Джака, Тирни, Пепе, Ляказетт, Сака, Нельсон.

Запасные: Мэйси, Бельерин, Колашинац, Мустафи, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Себальос, Обамеянг, Уиллок.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вийналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Ловрен, Джонс, Кейта, Минамино, Уильямс, Эллиот, Шакири, Ориги.

Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль».

Встреча команд в первом круге состоялась 24 августа 2019 года и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:1.