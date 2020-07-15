Жиго и Крал поздравили Соболева и Зобнина словами «мой братан»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал в «Инстаграме» видео со своим голом в ворота «Ахмата» (3:0).

«Ты всё видел! С победой! Идём дальше. Жиго — гигант», — написал Соболев. «Мой братан», — ответил ему в комментариях Самуэль Жиго.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин также опубликовал в «Инстаграме» пост после победы над «Ахматом». «Поздравляю, мой братан», — написал в комментариях Алекс Крал.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль. Кроме того, главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол Эсекьеля Понсе из-за офсайда.