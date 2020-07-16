Волевая победа «Арсенала» — в видеообзоре матча с «Ливерпулем»

В Лондоне состоялся матч 36-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль».

На 20-й минуте гостей вперёд вывел Садио Мане. Но ещё в первом тайме Александер Ляказетт сравнял счёт, а перед самым перерывом Рейсс Нелсон забил второй мяч лондонцев. Отыграться гостям уже так и не удалось.

«Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионский титул в АПЛ. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 93 очка. «Арсенал» набрал 53 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» будет принимать «Челси». После этого матча чемпиону вручат трофей АПЛ. «Арсенал» в 37-м туре сыграет в гостях с «Астон Виллой».