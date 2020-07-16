Артета: разница между «Арсеналом» и «Ливерпулем» очень велика, но борьба была равной

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 36-го тура АПЛ.



«Безусловно, что касается энергии и настроения в раздевалке перед полуфиналом Кубка Англии, это было полезно. Чтобы победить такую команду, нужно пользоваться моментами, хорошо защищаться и надеяться на удачу.



После пропущенного гола я волновался насчёт того, как мы отреагируем, но мы воспользовались моментом и снова поверили себя.



Разница между нашими командами очень велика, и мы не можем стать лучше за два месяца. Тем не менее, борьба была равной, и я горжусь этим. Остальное потребует времени. Без сомнения, нужны очень хорошие игроки, чтобы конкурировать в этих турнирах», — приводит слова Артеры BBC.

«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Ливерпулем»