«Порту» с Зе Луишем досрочно выиграл чемпионат Португалии

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Спортинг». Игра прошла в Порту на стадионе Драгау и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Порту» открыл счёт в матче на 64-й минуте после гола Перейру Данилу с передачи Алекса Теллеса. Уже в компенсированное время Мусса Марега поставил окончательную точку в матче. Результативной передачей отметился Отавио.

Нападающий Зе Луиш, который известен российским болельщикам по выступлению за «Спартак», попал в заявку на матч, однако на поле не вышел.

Таким образом, «Порту» досрочно стал чемпионом Португалии, выиграв чемпионат страны в 29-й раз в истории. После 32 туров команда набрала 79 очков. «Бенфика» за два тура до окончания сезона занимает второе место (71). «Спортинг» в свою очередь занимает третье место (59).