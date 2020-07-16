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«Порту» с Зе Луишем досрочно выиграл чемпионат Португалии

«Порту» с Зе Луишем досрочно выиграл чемпионат Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Спортинг». Игра прошла в Порту на стадионе Драгау и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Порту» открыл счёт в матче на 64-й минуте после гола Перейру Данилу с передачи Алекса Теллеса. Уже в компенсированное время Мусса Марега поставил окончательную точку в матче. Результативной передачей отметился Отавио.

Нападающий Зе Луиш, который известен российским болельщикам по выступлению за «Спартак», попал в заявку на матч, однако на поле не вышел.

Таким образом, «Порту» досрочно стал чемпионом Португалии, выиграв чемпионат страны в 29-й раз в истории. После 32 туров команда набрала 79 очков. «Бенфика» за два тура до окончания сезона занимает второе место (71). «Спортинг» в свою очередь занимает третье место (59).

Португалия - Примейра. 32-й тур
15 июля 2020, среда. 23:30 МСК
Порту
Порту
Окончен
2 : 0
Спортинг
Лиссабон
1:0 Данилу – 64'   2:0 Марега – 90+1'
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