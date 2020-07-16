«Локомотив» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Локомотив» — ЦСКА. Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



В первом круге команды встретились в 3-м туре 28 июля. Тогда победу одержали «армейцы», одолев соперника со счётом 1:0.



«Локомотив», набрав 51 очко в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (47) располагается на четвёртой строчке.

«Локомотив» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита дерби в 29-м туре чемпионата России