«Локомотив» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 16 июля, состоится матч «Локомотив» — ЦСКА. Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).
В первом круге команды встретились в 3-м туре 28 июля. Тогда победу одержали «армейцы», одолев соперника со счётом 1:0.
«Локомотив», набрав 51 очко в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (47) располагается на четвёртой строчке.
«Локомотив» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита дерби в 29-м туре чемпионата России
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