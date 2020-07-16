Матч «Зенит» — «Спартак» обслужит Сергей Иванов

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России, которые состоятся 19 июля.
Кубок России
«Зенит» — «Спартак»: главный арбитр — Сергей Иванов (Ростов), судьи на линиях — Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный), VAR — Евгений Турбин (Москва), AVAR — Александр Богданов (Верея), резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск)
«Урал» — «Химки»: главный арбитр — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), судьи на линиях: Дмитрий Чельцов (Москва) и Илья Елеференко (Москва), VAR — Сергей Карасёв (Москва), AVAR — Сафьян, резервный судья — Матюнин
Чемпионат России
«Краснодар» — «Динамо»: главный арбитр — Михаил Вилков (Нижний Новгород), судьи на линиях: Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь), VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар).
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