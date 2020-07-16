Валерий Карпин: во втором тайме играли, пока были силы. Далее силы покинули

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с казанским «Рубином» (0:0).



«Большое количество предупреждений «Ростову»? Не знаю, не ко мне вопрос. Почему не удалось удержать инициативу, как в начале встречи? Пока силы были. Первый тайм очень понравился. Это то, что «Ростов» показывал до коронавирусной паузы. Во втором тайме, пока были силы, играли. Далее силы покинули, делали вынужденные замены, была более равная игра, а в концовке поддавили нас», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Встреча 29-го тура состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Игроки «Рубина» получили две жёлтые карточки, гости — четыре.



«Ростов», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ростовский клуб гарантировал себе участие в Лиге Европы в сезоне-2020/2021. «Рубин» (35) — на 10-м месте. Чемпионом России уже стал «Зенит» (69).