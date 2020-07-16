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«Счастлив, что Фарфан с нами». Николич высказался на тему продления контракта с перуанцем

«Счастлив, что Фарфан с нами». Николич высказался на тему продления контракта с перуанцем
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал информацию, что нападающий Джефферсон Фарфан продлил контракт с московским клубом.

«Фарфан? Не читаю СМИ. Но счастлив, что Фарфан с нами», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сообщалось, что Фарфан достиг договорённости с клубом и будет защищать цвета «железнодорожников» до конца 2020 года. Однако агент футболиста не подтвердил эту информацию.

Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. В этом сезоне перуанец сыграл два матча и забил один гол.

В Перу сообщили, что Фарфан продлил контракт. Агент игрока не подтвердил информацию
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