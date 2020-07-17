Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» разгромил СПАЛ и вышел на второе место в Серии А

«Интер» разгромил СПАЛ и вышел на второе место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 33-го тура итальянской Серии А СПАЛ проиграл «Интеру» со счётом 0:4. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа, ассистировали ему судьи на линиях Стефано Алассио и Лоренцо Гори.

Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Антонио Кандрева, которому ассистировал Алексис Санчес. На 55-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Кристиано Бираги. Через несколько минут счёт до крупного довёл Санчес с паса Бираги. Окончательный счёт установил Роберто Гальярдини с передачи Эшли Янга.

«Интер», набрав 71 очко, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. СПАЛ (19) — на последнем, 20-м месте.

Италия - Серия А. 33-й тур
16 июля 2020, четверг. 22:45 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
0 : 4
Интер М
Милан
0:1 Кандрева – 37'   0:2 Бираги – 55'   0:3 Санчес – 60'   0:4 Гальярдини – 74'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020