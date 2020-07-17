«Интер» разгромил СПАЛ и вышел на второе место в Серии А

В матче 33-го тура итальянской Серии А СПАЛ проиграл «Интеру» со счётом 0:4. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа, ассистировали ему судьи на линиях Стефано Алассио и Лоренцо Гори.

Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Антонио Кандрева, которому ассистировал Алексис Санчес. На 55-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Кристиано Бираги. Через несколько минут счёт до крупного довёл Санчес с паса Бираги. Окончательный счёт установил Роберто Гальярдини с передачи Эшли Янга.

«Интер», набрав 71 очко, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. СПАЛ (19) — на последнем, 20-м месте.