Евсеев — о матче с «Динамо»: пропустили, проиграли, но не сдались

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча с «Динамо» в "Инстаграме".
«Перед матчем было понятно, что придётся тяжело. Но мы вышли, чтобы попытаться выиграть. Пропустили, проиграли, но не сдались. Спасибо ребятам», — написал специалист в социальной сети.
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» уступила московскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче был забит с одиннадцатиметрового. На 78-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Уфы» после того, как Жоаозиньо навесил с углового и мяч попал Сухову в руку. Жоаозиньо реализовал пенальти, пробив точно в угол.
«Уфа», набрав 37 очков в 29 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (38) поднялось на шестую строчку.
- 17 июля 2020
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
07:51
-
06:40
-
06:33
-
06:24
-
06:13
-
05:58
-
05:47
-
04:32
-
04:03
-
03:54
-
03:42
-
03:23
-
02:56
-
02:37
-
02:07
-
01:52
-
01:40
-
01:24
-
00:57
-
00:50
-
00:35
-
00:34
-
00:21
-
00:19
-
00:02
-
00:00
- 16 июля 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:21
-
23:19
-
23:17