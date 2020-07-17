Евсеев — о матче с «Динамо»: пропустили, проиграли, но не сдались

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча с «Динамо» в "Инстаграме".



«Перед матчем было понятно, что придётся тяжело. Но мы вышли, чтобы попытаться выиграть. Пропустили, проиграли, но не сдались. Спасибо ребятам», — написал специалист в социальной сети.



В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» уступила московскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол в матче был забит с одиннадцатиметрового. На 78-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Уфы» после того, как Жоаозиньо навесил с углового и мяч попал Сухову в руку. Жоаозиньо реализовал пенальти, пробив точно в угол.

«Уфа», набрав 37 очков в 29 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (38) поднялось на шестую строчку.