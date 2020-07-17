Довбня: «Оренбург» превратили в посмешище. Футболисты на взводе, недовольны происходящим

Голкипер Александр Довбня, подписавший контракт с «Ротором», рассказал о причинах своего ухода из «Оренбурга» и раскритиковал руководство своего бывшего клуба.



«Доволен тем, что подписал контракт с «Ротором». У нас подбирается хорошая команда, сейчас находимся на сборе в Кисловодске. Проблем никаких нет. Мог ли остаться в «Оренбурге»? Что ни делается, всё к лучшему. Продлить контракт мне не предложили, но теперь вижу, что это даже хорошо. Посмотрите, что сейчас творится в команде, а правильнее сказать в клубе. Его просто разваливают на глазах. Из крепкого середняка РПЛ, который чуть больше года назад показал свой лучший результат в истории, заняв седьмое место в чемпионате, команду превратили в посмешище.

Это произошло потому, что управляют клубом сейчас далёкие от футбола люди. Абсолютно некомпетентные. Вы можете представить, чтобы футбольным клубом управлял человек, ранее отвечавший за безопасность в команде? Вот и я не могу. А в «Оренбурге» сейчас происходит именно так. Какие-то непонятные, нелогичные решения. Знаю, что футболисты на взводе, очень недовольны происходящим. Конечно, обидно видеть, как все рушится. Люди, которые строили «Оренбург» на протяжении долгих лет и которых теперь вынудили уйти из клуба, вложили в него много сил и энергии. Был результат, были успехи, а теперь команда с треском вылетает в ФНЛ. Честно говоря, думаю, и там она будет испытывать проблемы", — заявил игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.