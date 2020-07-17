Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» лучше Лиги Европы. Наш уровень — Лига чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью считает, что его команда должна выступать в Лиге чемпионов.
«Минимум, который мы заслуживаем, — финишировать на позиции, которая позволит нам участвовать в еврокубках. Но «Тоттенхэм» лучше Лиги Европы. Этот турнир не соответствует нашему уровню.
Довольно забавно говорить игрокам: «Нам нужно две победы, чтобы выйти в Лигу Европы. Я знаю, что Лига Европы — это продолжительный турнир, в котором есть хорошие команды, в том числе и из Лиги чемпионов, что делает её по-настоящему сложной.
Просто я стараюсь мотивировать парней, поскольку наш уровень — Лига чемпионов. Невозможно, чтобы у «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптона» или «Арсенала» мотивация была выше», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
- 17 июля 2020
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