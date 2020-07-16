«Вы не спрашиваете об этом Клоппа и Гвардиолу». Моуринью не понравился вопрос журналиста

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью остался недоволен вопросом журналиста после матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:1).



На 57-й минуте встречи португальский специалист выпустил на замену нападающего Стивена Бергвейна, а спустя 3 минуты он отметился голевой передачей. На пресс-конференции один из корреспондентов спросил у Моуринью, почему форвард не попал в стартовый состав.



«Слушайте, вы задаёте такие вопросы мне, но не задаёте их Лэмпарду, Клоппу, Гвардиоле – всем тренерам больших клубов с большими игроками. Когда у Лэмпарда играет Пулишич, вы не спрашиваете его, почему он не поставил в состав Хадсона-Одои. Когда Гвардиола оставляет в запасе Бернарду Силву, вы никогда не спрашиваете его об этом. Такое ощущение, что я единственный, кто должен выпускать в стартовом составе 15 человек. Или у меня нет права оставлять хороших игроков на скамейке?



Если бы я выпустил в основе Бергвейна, вы бы сейчас спрашивали меня, что нужно было сделать Лукасу Моуре или Сону, чтобы сыграть. Да ничего. Им нужно просто быть в команде. Если «Тоттенхэм» хочет соперничать с лучшими, у него не должно быть 11 хороших игроков. Нужно, чтобы их было больше, и у нас они будут на скамейке запасных», — цитирует Моуринью Sky Sports.

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