Трёхкратный чемпион Англии «Лидс» вернулся в АПЛ

«Лидс Юнайтед» завоевал путёвку в английскую Премьер-лигу. Клуб, который является трёхкратным чемпионом Англии, возвращается в АПЛ спустя 16 лет.

Команда Марсело Бьелсы в 44 матчах набрала 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Поражение «Вест Бромвич Альбион» (82) в матче с «Хаддерсфилд Таун» (1:2) гарантировало «Лидсу» как минимум второе место в Чемпионшипе по итогам нынешнего сезона.

В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» вылетел в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.

«Лидс» был основан в 1919 году. Клуб — трёхкратный чемпион Англии (1968/1969, 1973/1974, 1991/1992), обладатель Кубка Англии (1972) и Кубка английской лиги (1968), а также Суперкубка страны (1969, 1992).