Владелец «Лидса»: мы должны быть в шестёрке лучших клубов АПЛ и Лиге чемпионов

Владелец «Лидс Юнайтед» Ангус Киннер заявил, что команда должна играть не в Чемпионшипе, а в АПЛ и Лиге чемпионов.
«Лидс Юнайтед» не должен выступать в Чемпионшипе. Команда должна быть в Премьер-лиге, так что на самом деле соревнование только начинается. Речь идёт о выступлениях в АПЛ.
Надо сделать так, чтобы в течение следующих нескольких лет «Лидс» попал в шестёрку лучших клубов лиги. Это всегда было нашей целью. У Лидса должна быть команда, которая играет в Премьер-лиге. Откровенно говоря, у Лидса должна быть команда Лиги чемпионов, я так считаю», — цитирует Киннера Sky Sports.
«Лидс» после 16-летнего перерыва вернулся в АПЛ. В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» опустился в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.
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