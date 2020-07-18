Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Владелец «Лидса»: мы должны быть в шестёрке лучших клубов АПЛ и Лиге чемпионов

Владелец «Лидса»: мы должны быть в шестёрке лучших клубов АПЛ и Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Владелец «Лидс Юнайтед» Ангус Киннер заявил, что команда должна играть не в Чемпионшипе, а в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Лидс Юнайтед» не должен выступать в Чемпионшипе. Команда должна быть в Премьер-лиге, так что на самом деле соревнование только начинается. Речь идёт о выступлениях в АПЛ.

Надо сделать так, чтобы в течение следующих нескольких лет «Лидс» попал в шестёрку лучших клубов лиги. Это всегда было нашей целью. У Лидса должна быть команда, которая играет в Премьер-лиге. Откровенно говоря, у Лидса должна быть команда Лиги чемпионов, я так считаю», — цитирует Киннера Sky Sports.

«Лидс» после 16-летнего перерыва вернулся в АПЛ. В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» опустился в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.

«Лидс» за два тура до конца стал победителем Чемпионшипа
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020