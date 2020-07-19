Источник: Бэйл попросил Зидана не включать его в заявку на матч с «Леганесом»
Гарет Бэйл попросил главного тренера «Реала» Зинедина Зидана не включать его в заявку на матч заключительного тура Примеры с «Леганесом», сообщает журналист испанского издания Onda Cero Эду Пидаль.
«Гарет Бэйл попросил Зидана не включать его в заявку на матч с «Леганесом». Также как сделал Хамес несколько туров назад. Это и есть причина, по которой его нет в списке Зидана на матч», — написал Пидаль в «Твиттере».
Хамес Родригес попросил Зидана о аналогичном поступке перед встречей 34-го тура с «Атлетиком» (1:0).
Встреча с «Леганес» — «Реал» состоится 19 июля в 22:00 мск. Турнирного значения она иметь не будет, поскольку по итогам предыдущего тура «Реал» досрочно завоевал титул чемпиона Испании сезона-2019/2020.
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