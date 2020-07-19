Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак»

Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев порассуждал об отношении болельщиков других клубов к сине-бело-голубым.

«Каждую ситуацию нужно изучать отдельно, и всегда всё зависит от того, с какого угла на неё смотреть. Если настроен отрицательно, в любой истории найдешь возможность рассказать что-то негативное. «Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак», который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России. Сейчас всё изменилось, достижений у «Зенита» более чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдётся», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».

Малафеев: на меня вылилось столько помоев за трансфер Оздоева, что никогда не отмыться
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020