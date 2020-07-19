РФС заменил видеопомощника арбитра в матче «Зенит» — «Спартак»

Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил о замене ассистента видеопомощника арбитра в матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Вместо Александра Богданова был назначен Андрей Болотенков. Это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на коронавирус.

Полный состав судейской бригады на встречу «Зенит» — «Спартак» выглядит следующим образом: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Адлан Хатуев, резервный судья — Станислав Васильев, VAR — Евгений Турбин, AVAR — Андрей Болотенков, инспектор — Эдуард Малый.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» сегодня, 19 июля. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.