РФС заменил видеопомощника арбитра в матче «Зенит» — «Спартак»
Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил о замене ассистента видеопомощника арбитра в матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Вместо Александра Богданова был назначен Андрей Болотенков. Это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на коронавирус.
Полный состав судейской бригады на встречу «Зенит» — «Спартак» выглядит следующим образом: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Адлан Хатуев, резервный судья — Станислав Васильев, VAR — Евгений Турбин, AVAR — Андрей Болотенков, инспектор — Эдуард Малый.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» сегодня, 19 июля. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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- 19 июля 2020
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