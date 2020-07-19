Сергей Юран: как мне говорят источники, место «Химок» в РПЛ якобы уже продано!

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что команда готова играть в Российской Премьер-Лиге, однако её место в высшем дивизионе могло быть продано.

«Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. На протяжении последних двух недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место «Химок» в Премьер-Лиге якобы продали. Уже вроде бы достигнута договорённость, деньги — на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы — в ФНЛ. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!



Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в Премьер-Лиге. Какие ещё нужны аргументы? Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области.



Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет ещё 200. Получается 350, о чём мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ?! Почему нам всячески мешают?» — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».