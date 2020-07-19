«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: составы команд на матч полуфинала Кубка Англии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси» на матч полуфинала Кубка Англии.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Бейи, Магуйар, Линделёф, Уильямс, Ван-Биссака, Матич, Фред, Фернандеш, Дэниел Джеймс, Рашфорд.



Запасные: Ромеро, Фосу-Менса, Перейра, Мата, Мактоминай, Погба, Гринвуд, Игало, Марсьяль.



«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рис Джеймс, Рюдигер, Зума, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан, Жиру.



Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Томори, Лофтус-Чик, Пулишич, Абрахам, Хадсон-Одои, Педро.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином, ассистировать ему будут судьи на линиях Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.