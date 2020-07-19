«Тоттенхэм» разгромил «Лестер», Кейн оформил дубль

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» одержал крупную победу над «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 6-й минуте благодаря автоголу Джеймса Джастина.

На 37-й минуте гол забил Гарри Кейн, ему ассистировал Лукас Моура.

Спустя три минуты Кейн оформил дубль, результативную передачу снова отдал Моура.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Грэм Скотт.

«Тоттенхэм», набрав 58 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (62) занимает шестую строчку. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (93).