«Тоттенхэм» разгромил «Лестер», Кейн оформил дубль
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» одержал крупную победу над «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 6-й минуте благодаря автоголу Джеймса Джастина.
На 37-й минуте гол забил Гарри Кейн, ему ассистировал Лукас Моура.
Спустя три минуты Кейн оформил дубль, результативную передачу снова отдал Моура.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Грэм Скотт.
«Тоттенхэм», набрав 58 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (62) занимает шестую строчку. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (93).
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