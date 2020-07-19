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Киевское «Динамо» проиграло «Колосу», но пробилось в квалификацию Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» проиграло «Колосу», но пробилось в квалификацию Лиги чемпионов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 32-го тура чемпионата Украины ковалёвский «Колос» обыграл киевское «Динамо» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Максим Козыряцкий, ассистировали ему Александр Жуков и Владимир Высоцкий.

Счёт был открыт во втором тайме — на 54-й минуте автором забитого мяча стал Владимир Лысенко, которому ассистировал Евгений Морозко. На 71-й минуте преимущество номинальных хозяев увеличил Арни Вильхамссон с пенальти. В концовке красную карточку получил игрок «Колоса» Вадим Милько.

Несмотря на поражение, «Динамо» (59) финишировало на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и пробилось в квалификацию Лиги чемпионов. «Колос» (32) — на 6-м месте.

Также завершились ещё два матча 32-го тура УПЛ.

«Заря» — «Десна» — 1:1

«Александрия» — «Шахтёр» — 2:2

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 10-й тур
19 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Колос
Ковалёвка
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев
1:0 Лысенко – 54'   2:0 Вильхамссон – 71' (пен)
Удаления: Милько – 90+5' / нет
Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 10-й тур
19 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Заря
Луганск
Окончен
1 : 1
Десна
Чернигов
0:1 Будковский – 20'   1:1 Хомченовский – 53'
Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 10-й тур
19 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Александрия
Александрия
Окончен
2 : 2
Шахтёр Д
Донецк
0:1 Тете – 23'   0:2 Соломон – 32'   1:2 Довгий – 89'   2:2 Банада – 90'
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