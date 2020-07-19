Киевское «Динамо» проиграло «Колосу», но пробилось в квалификацию Лиги чемпионов

В матче 32-го тура чемпионата Украины ковалёвский «Колос» обыграл киевское «Динамо» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Максим Козыряцкий, ассистировали ему Александр Жуков и Владимир Высоцкий.

Счёт был открыт во втором тайме — на 54-й минуте автором забитого мяча стал Владимир Лысенко, которому ассистировал Евгений Морозко. На 71-й минуте преимущество номинальных хозяев увеличил Арни Вильхамссон с пенальти. В концовке красную карточку получил игрок «Колоса» Вадим Милько.

Несмотря на поражение, «Динамо» (59) финишировало на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и пробилось в квалификацию Лиги чемпионов. «Колос» (32) — на 6-м месте.

Также завершились ещё два матча 32-го тура УПЛ.

«Заря» — «Десна» — 1:1

«Александрия» — «Шахтёр» — 2:2