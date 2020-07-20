«Валенсия» Черышева не сумела попасть в еврокубки
В матче 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» проиграла «Севилье». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 55-й минуте встречи забил Серхио Регилон. Российский полузащитник Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.
«Сельта», набрав 53 очков, заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Черышева не сумела занять 7-е место, дающее право участвовать в квалификации Лиги Европы. В еврокубковый турнир попала «Гранада» (56), в последнем туре разгромившая «Атлетик» (4:0).
«Севилья» набрала 70 очков и заняла четвёртое итоговое место в Примере, команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
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