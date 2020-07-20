Антон Миранчук поздравил болельщиков «Локомотива» с завоеванием серебряных медалей

24-летний российский полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поздравил болельщиков «железнодоржников» с завоеванием путёвки клуба в групповую стадию Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Было непросто, но мы смогли добиться того результата, что и планировали: удержать второе место. Поздравляю всех с серебряными медалями и с тем, что совсем скоро мы услышим гимн Лиги чемпионов в Черкизове!», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что благодаря поражению «Краснодара» в отложенном матче с московским «Динамо» (0:2), «Локомотив» за тур до конца обеспечил себе участие в групповой стадии ЛЧ в следующем сезоне, набрав 54 очка в 29 турах (у ближайшего преследователя в лице «Краснодара» 49 очков).

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (девять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.