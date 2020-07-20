Сетьен: у меня хорошие отношения с Месси

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал об отношениях с нападающим команды Лионелем Месси.

«Мои отношения с Месси такие же, как и со всеми. Некоторые игроки более открыты, поэтому мы чаще общаемся, но у нас хорошие отношения.

Это правда, что мы много размышляли о ситуации, в которой оказалась «Барселона». У нас большие планы на Лигу чемпионов. Мы поговорили об этом, и это помогло. Мы прояснили некоторые вещи.

Это сказалось на вчерашней игре и результате («Барселона» разгромила «Алавес» со счётом 5:0. — Прим. «Чемпионата»). Теперь мы более уверены в будущем, у нас другой настрой», — цитирует Сетьена Goal.

«Барселона» завершила розыгрыш испанской Примеры сезона-2019/2020 на втором месте, отстав на пять очков от мадридского «Реала».