Зинедин Зидан: «Реал» будет сражаться до последней секунды, чтобы пройти «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Как я могу не думать, что мы можем пройти «Сити»? Мы будем сражаться до последней секунды, чтобы выйти в следующий раунд. Наша команда немного отдохнёт, поскольку последний отрезок сезона был тяжелым. Но я говорю об отдыхе, а не об отпуске. Нам надо немного отключиться», — приводит слова Зидана Marca.
Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 7 августа, начало — в 22:00 мск. В первой встрече «горожане» на выезде обыграли «сливочных» со счётом 2:1.
Вчера, 19 июля, в Испании завершился розыгрыш Примеры сезона-2019/2020. «Реал» финишировал первым, опередив «Барселону» на пять очков.
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