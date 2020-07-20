Киевское «Динамо» объявило об уходе Алексея Михайличенко с поста главного тренера

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об отставке наставника команды Алексея Михайличенко и троих его ассистентов — Вадима Евтушенко, Сергея Фёдорова и Михаила Михайлова.
«Получив команду в ходе сезона этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, «Динамо» выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень», — говорится в сообщении бело-синих.
«Динамо» объявит имя нового главного тренера позже.
- 20 июля 2020
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