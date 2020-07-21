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Маурисио Почеттино согласился возглавить «Ювентус»

Маурисио Почеттино согласился возглавить «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», сообщает Daily Mail со ссылкой на La Stampa.

По данным источника, руководство туринцев недовольно спадом в игре «Ювентуса» под управлением Сарри. Сообщается, что клуб уже провёл неформальные переговоры с представителями Почеттино. Сам аргентинский специалист выразил готовность возглавить туринцев.

Последней командой Маурисио был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул в ноябре прошлого года. На посту наставника «шпор» аргентинца сменил Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Почеттино интересуется «Ньюкасл Юнайтед». По информации испанской прессы, минувшей зимой специалист отклонил два предложения каталонской «Барселоны».

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