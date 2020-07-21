Маурисио Почеттино согласился возглавить «Ювентус»
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», сообщает Daily Mail со ссылкой на La Stampa.
По данным источника, руководство туринцев недовольно спадом в игре «Ювентуса» под управлением Сарри. Сообщается, что клуб уже провёл неформальные переговоры с представителями Почеттино. Сам аргентинский специалист выразил готовность возглавить туринцев.
Последней командой Маурисио был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул в ноябре прошлого года. На посту наставника «шпор» аргентинца сменил Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что Почеттино интересуется «Ньюкасл Юнайтед». По информации испанской прессы, минувшей зимой специалист отклонил два предложения каталонской «Барселоны».
Маурисио Почеттино отказался возглавить «Монако»
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