Артета: уверен, Обамеянг продлит контракт. «Арсенал» — идеальное место для него

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о переговорах с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом относительного нового соглашения.

«Не знаю, когда будет подписан контракт. Трудно говорить о каких-то датах. Мне нравится, как проходят переговоры. Мне нравится, что я слышу. Я уверен, что для обеих сторон будет лучше как можно скорее заключить сделку.

Уверен, Обамеянг продлит контракт с «Арсеналом». Он счастлив, наслаждается футболом, его семью всё устраивает в Англии. Считаю, что наш клуб — идеальное место для него. Думаю, ситуация станет более ясной через две-три недели», — цитирует Артету Sky Sports.

Нынешний контракт Пьера-Эмерика с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что этим летом «канониры» могут продать 31-летнего нападающего, если не договорятся с ним о продлении соглашения.