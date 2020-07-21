Леонид Слуцкий: «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 22 июля и начнётся в 19:00 мск.
«Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречён на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи – на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен.
Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас, и, когда задача уже была решена, качество игры у нас несколько выросло, прежде всего из-за того, что уже нет такого напряжения. Поэтому в игре со «Спартаком» я буду точно понимать, что дополнительного волнения нет, а есть просто высокий уровень ответственности и желания сыграть максимально качественно», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 21 июля 2020
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