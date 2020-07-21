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Пострадавший от молнии вратарь Заборовский подписал первый профессиональный контракт

Пострадавший от молнии вратарь Заборовский подписал первый профессиональный контракт
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Вратарь «Знамени Труда» Иван Заборовский подписал свой первый профессиональный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

«Добро пожаловать в главную команду, Ваня!» — говорится в сообщении клуба из Орехово-Зуева.

Фото: Официальный сайт ФК «Знамя Труда»

Напомним, Заборовского ударило молнией на тренировке, которая состоялась 4 июля. Вратарь был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии. 6 июля стало известно, что состояние 16-летнего футболиста улучшилось.

Ранее появилось видео, на котором показано, как молния попала в Заборовского.

Сезон-2019/2020 в третьем по силе дивизионе России был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение завершить турнир досрочно. На момент приостановки сезона «Знамя Труда», набрав 15 очков в 17 турах, занимало 11-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».

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