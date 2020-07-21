Пострадавший от молнии вратарь Заборовский подписал первый профессиональный контракт

Вратарь «Знамени Труда» Иван Заборовский подписал свой первый профессиональный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
«Добро пожаловать в главную команду, Ваня!» — говорится в сообщении клуба из Орехово-Зуева.
Фото: Официальный сайт ФК «Знамя Труда»
Напомним, Заборовского ударило молнией на тренировке, которая состоялась 4 июля. Вратарь был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии. 6 июля стало известно, что состояние 16-летнего футболиста улучшилось.
Ранее появилось видео, на котором показано, как молния попала в Заборовского.
Сезон-2019/2020 в третьем по силе дивизионе России был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение завершить турнир досрочно. На момент приостановки сезона «Знамя Труда», набрав 15 очков в 17 турах, занимало 11-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».
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