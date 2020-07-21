Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович стал игроком «Рубина», сообщается на официальном сайте казанской команды.
Контракт форварда с «Рубином» рассчитан на три года. Деспотович будет выступать за казанскую команду под 9-м номером. Нападающий прошёл медосмотр и присоединился к команде.
Фото: Официальный сайт «Рубина»
Деспотович выступал за «Оренбург» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей. Это лучший результат в команде. 1 июня футболист покинул «Оренбург» и стал свободным агентом.
До переезда в Россию Джордже выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. В составе «Астаны» — дважды чемпион Казахстана, с «Кайратом» — обладатель национального Кубка Казахстана.
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