Переживший удар молнии голкипер Заборовский рассказал о восстановлении

Вратарь «Знамени Труда» Иван Заборовский рассказал о восстановлении после удара молнией.

«Этот день, честно говоря, не помню. Отрубился и проснулся только в больнице. И мне рассказали, как всё было, кто меня спас, показали видео. У меня только лёгкие повреждены чуть-чуть, одышка есть. Врачи сказали, что всё восстановится. А ещё у меня лопнула барабанная перепонка, ухо одно не слышит, но это тоже восстановится. Врачи сказали на две недели паузу взять, лекарства пить и потихоньку возвращаться к футболу. Очень благодарен тренеру, если бы не он, последствия были бы очень плохие», — приводит слова Заборовского телеграм-канал Baza.

Напомним, Заборовского ударило молнией на тренировке, которая состоялась 4 июля. Вратарь был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии. 6 июля стало известно, что состояние 16-летнего футболиста улучшилось.



Ранее появилось видео, на котором показано, как молния попала в Заборовского.