Турнирная таблица РПЛ: «Тамбов» сохранил место в элитном дивизионе

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 29-го тура.
Напомним, матч «Тамбова» с «Сочи» не состоялся, так как у девяти футболистов сочинской команды был выявлен коронавирус. Согласно сегодняшнему решению КДК РФС, «Сочи» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. Таким образом, «Тамбов» останется в РПЛ на следующий сезон, а «Крылья Советов», сыгравшие вничью с «Краснодаром» (0:0), займут 15-е место в чемпионате России. Самарский клуб вылетит в ФНЛ, если «Химки» примут решение играть в элитном дивизионе.
Лидер и досрочный чемпион турнира «Зенит» дома разгромил «Оренбург» (4:1). «Локомотив», занимающий второе место, переиграл ЦСКА (2:1). «Ростов» не смог обыграть «Рубин» (0:0). «Динамо», занимающее шестое место, выиграло у «Уфы» (1:0). Тульский «Арсенал» переиграл «Урал» (3:1), а «Спартак» разгромил «Ахмат» (3:0).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
- 21 июля 2020
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