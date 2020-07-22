Клопп: сегодня, когда мы прекратим 30-летнее ожидание, испытаем нечто особенное

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями перед вручением команде чемпионского кубка.

«Да, игра [с «Челси»] будет, как и всегда, на первом месте. Всё наше внимание будет сосредоточено на этом. Конечно, мы несём ответственность перед конкурентами, но также и перед самими собой. Мы наслаждались прекрасным сезоном, и важно, чтобы мы закончили его таким образом, чтобы соответствовать уровню наших достижений.



Обычно я был вынужден использовать много слов, чтобы донести свою мысль до команды. Сегодня я могу ограничиться лишь одним словом: «спасибо». Спасибо самой невероятной футбольной команде.



Знайте, что сегодня, когда мы прекратим 30-летнее ожидание, мы все испытаем нечто особенное, и мы проживём этот момент вместе. Во всяком случае это истинная красота нашей игры и нашего клуба. Это наш момент. Мы заслужили его. Так что берегите это ощущение», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».