«Химки» выступят в РПЛ в сезоне-2020/2021

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» выступят в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
«Только что было принято решение – мы идём в Премьер-Лигу, мы это заслужили! Губернатор поддерживает наше решение, будем биться и достойно представлять Московскую область. У нас есть договорённость с новыми спонсорами, но контракты мы пока не подписали, в скором времени объявим об этом. Необходимые документы в РФС и РПЛ готовятся и скоро будут переданы», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.
- 22 июля 2020
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