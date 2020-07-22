«Много неопределённости и мало времени». Геркус оценил кадровую ситуацию в «Локомотиве»

Экс генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением по поводу кадровой ситуации в московском клубе.

«Локомотив» доехал до второго, лигочемпионского места по проездному билету, который приобретали мы с Юрием Палычем, но его действие заканчивается, и этим летом клубу придётся провести масштабную перестройку. Есть ещё вариант отложить её на следующий год, но следующим летом не будет ни ресурсов, ни возможностей.



Вратари. Большой вопрос по продлению Коченкова. Вроде стоит неплохо, но возраст.

Центральные защитники. Большой вопрос по Кверквелии. Саба почти не играет, контракт ещё на год. Явно нужен ещё один центральный защитник.

Крайние защитники. Правый фланг закрывают Игнатьев с Живоглядовым, а вот с левым проблема. Даже продлив Рыбуса, нельзя быть уверенным, что он выдержит весь сезон. Идову закроет позицию на несколько несложных матчей, но не более.

Опорная зона — в порядке.

Группа атаки — основная проблема. Уходит Жоао Марио, с вероятностью 50% уходит Алексей Миранчук. Это фундаментальные позиции. Сюда нужны очень качественные игроки. Слева Антон, справа Жемалетдинов, Рыбчинский. С этим можно играть. Хотя хороший левый/правый фланг не помешал бы.

Страйкеры. Продлился Эдер, вернулся Смолов (посмотрим ещё, вернулся ли?), подписывают на замену молодого игрока из Узбекистана. Позиция выглядит закрытой.



Итак, перестройка защиты и линии под атаки (в случае ухода Алексея) — основные вызовы для «Локо» этим летом.



Много неопределённости и мало времени», — написал Геркус в телеграм-канале.