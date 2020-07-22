«Рубин» — «Спартак»: составы на матч 30-го тура

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Самошников, Игорь Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Солтмурад Бакаев, Кварацхелия, Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Бегич, Тарасов, Могилевец, Подберёзкин, Давиташвили, Пабло Сантос, Марков.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Маслов, Рассказов, Джикия, Крал, Зобнин, Зелимхан Бакаев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Умяров, Шильцов, Соболев.
Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
- 22 июля 2020
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