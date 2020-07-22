«Уфа» — «Арсенал»: составы на матч 30-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 30-го тура РПЛ.
«Уфа»: Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп, Белоусов, Тилль, Агаларов, Вомбергар.
Запасные: Мальцев, Аликин, Сысуев, Рабаданов.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Довбня, Сокол, Пантелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Луценко, Э. Кангва.
Запасные: Нигматуллин Шамов, Хагуш, Ткачёв, Ломовицкий, Костадинов, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Минаев.
- 22 июля 2020
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