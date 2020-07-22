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«Уфа» — «Арсенал»: составы на матч 30-го тура РПЛ

«Уфа» — «Арсенал»: составы на матч 30-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 30-го тура РПЛ.

«Уфа»: Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп, Белоусов, Тилль, Агаларов, Вомбергар.

Запасные: Мальцев, Аликин, Сысуев, Рабаданов.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Довбня, Сокол, Пантелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин Шамов, Хагуш, Ткачёв, Ломовицкий, Костадинов, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Минаев.

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