Мурад Мусаев: «Ахмат» будет предельно мотивирован на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
«Все мы понимаем ответственность, что есть возможность занять третье место. Думаю, что не надо говорить каких-то лишних слов. Ребята предельно мотивированы. Соперник? На «Ахмат» не будет никакого давления. Соперник будет предельно мотивирован, на нас всегда так настраиваются. Адамов будет в нашей обойме на следующий сезон, мы давно это решили», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч «Краснодар» — «Ахмат» состоится сегодня, 22 июля. Встреча пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча — в 19:00 мск.
«Краснодар», набрав 49 очков, занимает второе место в РПЛ. «Ахмат» (31) — на 13-м месте.
- 22 июля 2020
-
20:02
-
19:57
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:34
-
17:33
-
17:09
-
16:57
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:43
-
15:37
-
15:37
-
15:30
-
15:29
-
15:12