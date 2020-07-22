Мурад Мусаев: «Ахмат» будет предельно мотивирован на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».



«Все мы понимаем ответственность, что есть возможность занять третье место. Думаю, что не надо говорить каких-то лишних слов. Ребята предельно мотивированы. Соперник? На «Ахмат» не будет никакого давления. Соперник будет предельно мотивирован, на нас всегда так настраиваются. Адамов будет в нашей обойме на следующий сезон, мы давно это решили», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Краснодар» — «Ахмат» состоится сегодня, 22 июля. Встреча пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча — в 19:00 мск.

«Краснодар», набрав 49 очков, занимает второе место в РПЛ. «Ахмат» (31) — на 13-м месте.