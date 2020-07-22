Игорь Акинфеев вышел на второе место по количеству матчей в чемпионатах России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0, идёт 1-й тайм). Этот матч стал для вратаря 457-м в чемпионатах России.
Акинфеев обошёл по этому показателю бывшего полузащитника ЦСКА и «Зенита» Сергея Семака, который сыграл 456 матчей. В матчах чемпионата России Акинфеев пропустил 357 мячей. Рекорд по количеству матчей в РПЛ принадлежит экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу (489). Голкипер ЦСКА дебютировал в Премьер-Лиге в мае 2003 года.
34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.
Игорь Акинфеев — в топ-6 голкиперов мира по числу сухих матчей с 2000 года
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