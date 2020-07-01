Игорь Акинфеев — в топ-6 голкиперов мира по числу сухих матчей с 2000 года

Сайт Give Me Sport составил рейтинг вратарей с самым большим количеством сухих матчей начиная с 2000 года.

Российский голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев занял шестое место. За последние 20 лет россиянин провёл 316 сухих игр. По этому показателю он обошёл Эдвина ван дер Сара (266 сухих матчей, 8-е место) и Виктора Вальдеса (260, 9-е).

Возглавил рейтинг голкиперов по количеству сухих матчей испанец Икер Касильяс (439). На втором месте находится Джанлуиджи Буффон (420). Замкнул лидирующую тройку Петр Чех (391).

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. С 2004 по 2018 год он защищал цвета сборной России. В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев принял участие в 25 матчах, пропустив 26 голов.