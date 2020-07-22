«Арсенал» готов платить Обамеянгу более € 14 млн в год

Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры о продлении контракта с габонским нападающим Пьер- Эмериком Обамеянгом, утверждает The Telegraph.

По данным источника, английский клуб готов повысить зарплату футболиста до € 14,2 млн в год. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета настаивает на продлении контракта с игроком. Впрочем, руководству ещё нужно убедить форварда, чтобы клуб способен бороться за место в топ-4 в следующем сезоне.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В нынешнем сезоне 31-летний габонец принял участие в 35 матчах чемпионата Англии, забил 20 голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.