«Арсенал» готов платить Обамеянгу более € 14 млн в год
Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры о продлении контракта с габонским нападающим Пьер- Эмериком Обамеянгом, утверждает The Telegraph.
По данным источника, английский клуб готов повысить зарплату футболиста до € 14,2 млн в год. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета настаивает на продлении контракта с игроком. Впрочем, руководству ещё нужно убедить форварда, чтобы клуб способен бороться за место в топ-4 в следующем сезоне.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В нынешнем сезоне 31-летний габонец принял участие в 35 матчах чемпионата Англии, забил 20 голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Артета: уверен, Обамеянг продлит контракт. «Арсенал» — идеальное место для него
- 22 июля 2020
-
20:02
-
19:57
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:34
-
17:33
-
17:09
-
16:57
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:43
-
15:37
-
15:37
-
15:30
-
15:29
-
15:12
Партнерский контент