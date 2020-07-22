Новиков: с вирусом столкнулись мы, «Ростов» и «Оренбург». Вышли из положения с честью

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение в матче с «Оренбургом» (0:1).



«Плохо провели первый тайм, у нас много игроков выпало. Это сказалось. После замен игра пошла по другому, создали много моментов. Но у нас есть проблема, которая связана с реализацией. Если бы реализовали хотя бы 10% от созданного, то победили бы.

Итоги сезона? Пандемия повлияла на все команды. С вирусом столкнулись мы, «Ростов» и «Оренбург», мы вместе пострадали больше всех. Мы с честью вышли из положения и смогли выполнить поставленные задачи, которые были перед нами. В ближайшие дни все всё узнают, будет неправильно говорить что-то пока не было разговоров с игроками.



План подготовки есть. Сейчас пауза в четыре дня, также есть травмированные и восстанавливающиеся. В любом случае есть разные группы игроков, мы все моменты учтём и в выходные ребята первой группой прибудут на базу и будут готовиться к сезону. Если говорить о травмированных, Паршивлюк пока не может оправиться от травмы, Шиманьски тоже, ему нужно около недели. Юсупов тоже получил травму. Нам без них не хватает креатива при позиционной атаке. Хотелось бы видеть многих в составе, без них тяжело взламывать оборону. Ребята поправляются, к новому сезону у нас будет хорошая обойма, которая будет решать поставленные задачи.



Сегодня игра показала, что ребята готовы играть даже в старте. Карапузов был самым активным, Школик тоже показал зрелую игру. Люди видят, что ребят никто не тянет за уши, а они реально достойны играть в главной команде. Если молодой будет сильнее опытного – он будет играть.



Селекция будет зависеть от еврокубков? Нет, от этого ничего не зависит. Есть игроки, которых мы хотим видеть, мы ведем переговоры и надеюсь, что скоро мы с ними договоримся. Нам нужно двигаться вперёд", — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.