Газизов — о пенальти: какие-то долги нам отдали в последнем матче. Мне кажется, поздновато

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу команды в матче с «Рубином» (2:1).

«Победа — это всегда приятно и хорошо. Игра была тяжёлая, вязкая… Все были уже на чемоданах. Результат больших турнирных задач не решал. Здорово, что всё же удалось закончить на седьмом месте. Команда хотела закончить на хорошей ноте. Понятно, три пенальти в матче — какая-то такая ситуация. Могли и четвёртый назначить на последних минутах…

Какие-то условные долги нам отдаются в последнем матче. Мне кажется, поздновато. Верим, что следующий сезон будет лучше. Поздравил команду, мы на позитивной ноте уходим на перерыв. Через неделю команда уже соберётся", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.