Игроки «Енисея» и «СКА-Хабаровск» подрались во время матча
Во время товарищеского матча «Енисей» — «СКА-Хабаровск» произошла драка между двумя футболистами разных команд. Видео было опубликовано на YouTube-канале клуба из Хабаровска.
Игрок красноярцев Валерий Кичин напал на соперника, тот ответил, и после этого завязалась зрелищная потасовка. Другие футболисты бросились разнимать и успокаивать коллег, но те продолжали выяснять отношения.
Во время драки Кичин провёл приём из ММА, красиво завалив соперника на землю. Любопытно, что прозвище Валерия — «Конор». Он его получил за сходство со знаменитым ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
Встреча между «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» состоялась 22 июля и завершилась победой красноярцев со счётом 1:0.
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