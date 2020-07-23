Ларссон — болельщикам «Спартака»: мы вернёмся более сильными в следующем сезоне
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон обратился к болельщикам команды после заключительного матча сезона. В поединке 30-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые на выезде обыграли «Рубин» со счётом 2:1, а швед забил решающий гол с пенальти.
«Рад завершить этот тяжёлый сезон голом и победой. Знаю, что сезон был тяжёлым не только для нас, но и для вас, болельщики. Но мы извлечём уроки и вернёмся более сильными в следующем сезоне. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении этого года. С нетерпением жду новой встречи с вами», — написал Ларссон в «Инстаграме».
«Спартак» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2).
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