Ларссон — болельщикам «Спартака»: мы вернёмся более сильными в следующем сезоне

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон обратился к болельщикам команды после заключительного матча сезона. В поединке 30-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые на выезде обыграли «Рубин» со счётом 2:1, а швед забил решающий гол с пенальти.



«Рад завершить этот тяжёлый сезон голом и победой. Знаю, что сезон был тяжёлым не только для нас, но и для вас, болельщики. Но мы извлечём уроки и вернёмся более сильными в следующем сезоне. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении этого года. С нетерпением жду новой встречи с вами», — написал Ларссон в «Инстаграме».



«Спартак» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2).